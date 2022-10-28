В Україні будують завод "Байрактарів": гендиректор компанії назвав термін завершення робіт

Тепер ці безпілотники збиратимуть в Україні

Після того, як стало відомо про початок будівництва в Україні заводу для вироблення БПЛА "Bayraktar TB2", нарешті став відомим конкретний термін, коли завод почне працювати. Це станеться через два роки.

Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Як зазначається, турецька оборонна компанія Baykar має план завершити будівництво саме в такий термін. Генеральний директор Халук Байрактар підкреслив, що плани просуваються, незважаючи на деякі перешкоди, створені вторгненням російської федерації.

"Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проект. Фаза детального проектування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва… протягом двох років ми хотіли б це закінчити", — сказав він.

Адже слід зазначити, що завод "Байрактарів" компанія планувала збудувати в Україні ще напередодні повномасштабного вторгнення російської федерації. Угода між Україною і Туреччиною про це була підписана на початку лютого 2022 року.

"Байрактар" — це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник з великою тривалістю польоту. Він здатний виконувати дистанційно керовані або автономні польоти. Станції БПЛА також здатні перехоплювати керування безпілотниками одна одної, що дозволяє швидко змінювати тактику.

Турецький БПЛА на озброєнні України

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у кремлі злякалися новини про виготовлення "Байрактарів" в Україні й одразу ж дали реакцію. Речник путіна пєсков, зокрема, сказав, що таке підприємство "демілітаризують".