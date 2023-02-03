"Зрада скасовується": історія з підключенням виробництва "Байрактарів" до енергомережі знайшла продовження

ЗМІ з’ясували, що стояло за словами Халука Байрактара про 10 млн доларів

Слова генерального директора підприємства Baykar Defence Халука Байрактара, які викликали широкий громадський резонанс, про 10 млн доларів, які він мав сплатити за підключення майбутнього заводу до енергомережі в Україні, просто неправильно зрозуміли.

Про це за результатами свого розслідування заявив сайт Forbes Україна, наголосивши, що ніхто ці гроші не вимагав, просто голова компанії Baykar Defence трохи невірно висловився.

За даними Forbes Україна, у листопаді 2022 року Baykar звернувся до "Укренерго", ДТЕК та "Укрзалізниці", щоб отримати технічні умови приєднання майбутнього заводу до мережі. При цьому з’ясувалося, що розташованому на відстані від ключових підстанцій та ліній електропередачі підприємству знадобиться дуже великий обсяг електроенергії.

Це зажадало від Baykar Defence будівництва підстанції на 110 кВ, модернізації існуючої підстанції та прокладки 10-12 км нової лінії електропередачі. На прохання турецьких інвесторів, усі ці роботи були оцінені неназваною приватною підрядною організацією, яка підрахувала, що на їх проведення потрібні 10 млн. доларів і два роки.

"Жодна з українських енергокомпаній не проводила таких розрахунків і не виставляла Baykar чек на 10 млн дол.", – наводить Forbes Україна слова неназваного чиновника з Міненерго.

Раніше гендиректор підприємства Baykar Defence Халук Байрактар в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук заявляв, що за підключення до електроенергії заводу, що будується в Україні, він повинен заплатити 10 млн дол. і чекати два роки.