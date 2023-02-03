Город в огне: оккупанты нанесли массированные удары ночью по Херсону (фото, видео)

В сети появились фото и видео ночного происшествия

Ночью 3 февраля в очередной раз российские оккупанты совершили массированный обстрел Херсона. В городе раздались взрывы, а позже стало известно о "прилетах". "Телеграф"собрал подробности происходящего этой ночью в Херсоне.

Так, по информации пресс-службы ГСЧС Украины, в результате ракетного удара на месте "прилета" начался сильный пожар. Над городом стали подниматься клубы дыма.

Последствия прилета. Фото - Telegram-канал "ХХ"

Спасатели в своем Telegram-канале показали последствия происшествия. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Автором фотографий является фотограф Константин Либеров.

"Ночной обстрел Херсона. Ад. Спасатели ликвидируют последствия. К счастью, без жертв и пострадавших", — говорится в сообщении ГСЧС.

В социальных сетях позже сообщили, что захватчики попали по "Эпицентру". В результате возгорания произошел пожар на складе с фейерверками.

В то же время в Херсонской областной военной администрации сегодняшним утром сообщили, что за минувшие сутки враг 65 раз атаковал мирные населенные пункты Херсонщины. Херсон оккупанты атаковали 13 раз. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод, школу и жилые дома.

Спасатели передают, что примерно в да часа ночи вражеский снаряд попал в двухэтажный жилой дом в одном из районов города. Пожар ликвидирован на площади 30 кв.

Спустя примерно 30 минут после этого спасателям поступило сообщение о возгорании складского помещения после обстрела. На место происшествия выехали 9 спасателей и 2 единицы техники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в результате ракетного удара по Херсону, который российские захватчики нанесли 29 января, погибли три человека и еще шесть получили различные травмы.