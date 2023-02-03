Укр

Убрали "неугодного"? В Энергодаре с утра взорвали авто, есть погибший (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Взрыв прогремел около семи утра во дворе многоэтажки Новость обновлена 03 февраля 2023, 09:08
Взрыв прогремел около семи утра во дворе многоэтажки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оккупанты уже называют событие "терактом", хотя, скорее всего, и стали его инициаторами

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области, где россияне максимально борются со всем украинским, около семи утра 3 февраля прогремел взрыв. Инцидент произошел в одном из дворов многоэтажного дома в жилом квартале. Взрывчатка была заложена под автомобилем, в результате чего тот взлетел на воздух и начался пожар. По предварительным данным, один человек погиб.

Информацию о взрыве сообщили в Telegram-канале "Непосредственно Gachi", чей автор позиционирует себя как соратник главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко. Также не промолчал и коллаборант владимир рогов, назвав инцидент "терактом".

Известно, что взрыв произошел в пятом микрорайоне Энергодара. Взорвавшийся автомобиль сразу загорелся. Довольно скоро место трагедии огородили, с последствиями инцидента разбираются местные спасатели, также присутствуют российские "полицаи". В домах рядом разбиты окна, также из-за взрыва уничтожена еще одна машина, припаркованная рядом.

Энергодар взрыв сегодня
На месте взрыва работают спасательные службы

Как пишет Gachi, несмотря на наличие разных версий, никаких прилетов не было. В черном автомобиле Geely Emgrand EC7 сработала установленная взрывчатка – вероятнее всего, обычная С4.

Взрывчатка С-4
Так смотрится заряд С-4. Фото иллюстративное

"Судя по всему, машина принадлежала бывшему украинскому "мусоренку", ставшему коллаборантом. Информация требует подтверждения. Скорее всего, таким образом "убрали" себе неугодного, ну или он слишком много "знал", — отметили в Telegram-канале.

Энергодар взрыв
Так выглядело место взрыва, пока машина все еще горела
Ликвидация последствий взрыва в Энергодаре

Ранее "Телеграф" сообщал, что в январе на территории временно оккупированного Бердянска был ликвидирован местный коллаборант Алексей Кичигин. Он погиб при обстреле города.

Также мы писали о еще одном взрыве автомобиля, только на Херсонщине. В результате инцидента на одного из российских перебежчиков стало меньше.

Теги:
#Теракт #Взрыв #Запорожская область #Война #Энергодар #Смерть #предатель