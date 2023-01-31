Война — день 342: оккупанты давят на Бахмут и готовятся к масштабному наступлению

Оперативно о главном 31 января

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится 342 дня. Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам вдоль всей линии фронта и продолжают основными силами давить на Бахмут. Руководство Украины в свою очередь понимает, что россия готовит новое масштабное наступление с целью получить хоть какую-то победу, однако успешность этой затеи там ставят под сомнение. Тем более, что большая партия западной военной техники уже находится на полпути в Украину.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 31 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Нидерланды готовы рассмотреть запрос на поставки истребителей F-16 в Украину, хотя Киев такого запроса еще не давал.

"Но если это случится, это будет важным этапом. Мы рассмотрим его и проконсультируемся с нашими союзниками", — сказал премьер страны Марк Рютте.

С данными за 28 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 339: оккупанты давят на Угледар и штурмуют Бахмут

О происходившем 29 января читайте в материале: Война — день 340: оккупанты штурмуют Бахмут и Угледар, а ВСУ давят на Луганщине

Информация за 30 января доступна в сводке: Война — день 341: оккупанты давят на Донбассе и обстреливают мирные города