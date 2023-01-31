Украину возмутило заявление президента Хорватии о Крыме - в МИД ответили

Не смотря на заявления Милановича в Украине благодарны Хорватии за поддержку в борьбе против россии

Целями Украины в войне против россии является возвращение всех территорий и выход на границы 1991 года. И в нашей стране уверены, что мы их способны достичь. Однако в Европе, по всей видимости, не все разделяют эту мысль, делая громкие заявления, о том, что Крым якобы никогда не будет Украиной. Такое мнение озвучил президент Хорватии Зоран Миланович и в украинском МИД уже нашли, что ему ответить.

Представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что в нашей стране сочли неприемлемыми высказывания президента Хорватии, фактически подвергшего сомнению территориальную целостность Украины.

"Интересно, смог ли Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в ​​1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились ли бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства", — сказал Николенко.

В тоже время представитель МИД отметил, что в Украине высоко ценят и благодарят правительство Хорватии и хорватского народа за непреклонную поддержку украинцев в борьбе против агрессии россии.

Напомним, что президент Хорватии Зоран Миланович, призвал не сравнивать ситуацию Косова с аннексией Крыма, заявив, что "Крым никогда больше не будет украинской территорией". Также о добавил, что "россия – опасная страна" и, по его словам, никто этого не понимает.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить Крым до конца лета 2023 года.

Также мы сообщали о том, что будет с Крымом по возвращении в Украину.