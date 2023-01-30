“Кремль готовит реванш”: Зеленский объяснил, почему план россии провалится

Президент рассказал, что Украина готовится к контнаступлению

Правительство росии намерено взять реванш в войне в Украине, но ему это не удастся. ВСУ будут останавливать оккупантов и понемногу разбивать их силы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 30 января. По его словам, оккупанты уже пытаются одержать победу хоть где-то, но армия Украины останавливает их.

Президент Украины подчеркнул, что он уверен в украинской армии, и намекнул, что Киев готовит большое контрнаступление. Планы россии обречены на провал.

"Россия очень хочет какого-нибудь большого реванша. Я думаю, она начала его. Я думаю, им не удастся обеспечить свое общество уверенным положительным результатом в наступлении. ВСУ будут понемногу останавливать и разбивать оккупантов, а мы тем временем будем готовить свое большое контрнаступление", — отметил Владимир Зеленский.

На сегодняшний день партнеры делятся с Украиной информацией разведки, которую тщательно изучает военное командование страны. Наша разведка также помогает партнерам информацией. Президент добавил, что лично общается с представителями стран-союзников по поводу рисков повторного наступления россии и обсуждает варианты усиления сотрудничества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему россия спешит провести наступление. Провал кремля в войне против Украины приведет к огромным военно-политическим потерям для российской стороны.