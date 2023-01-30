Враг продолжает давить на Донбассе: свежие карты боев в Украине
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Враг обстреливает населённые пункты вдоль всей линии фронта
Российские оккупанты продолжают атаковать Украину с востока. Боевые действия не прекращаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях.
Согласно отчету Института изучения войны, враг заявляет об обороне от украинских сил в окрестностях Куземовки под Сватовым. Оккупанты также утверждают про продвижение в районе Бахмута.
Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.
Восток Украины
Украинская оборона на линии Сватово-Кременная продолжается. Российские войска проводят ограниченные контратаки к западу и от Кременной. Под Сватовым в районе Куземовки россияне заявили об украинском контрнаступлении.
В Донецкой области вагнеровцы заявляют о продвижении в районе Благодатного, мол, они захватили этот населенный пункт в 12 км к северо-востоку от Бахмута. Враг продолжает атаковать на Авдеевском направлении, а также на юг – в районе Угледара. Враг заявляет о боях с востока и запада от города.
Юг Украины
О боях в Запорожской области нет данных. Враг ведет постоянные обстрелы как в Запорожье (более 15 населенных пунктов под огнем), так и в Херсонской области.
Ранее "Телеграф" сообщал, что обострение войны в феврале не миновать, считают эксперты. Украинские военные не могут перейти в контрнаступление и заставить россиян бежать из-за промедления с помощью запада.