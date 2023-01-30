Враг продолжает давить на Донбассе: свежие карты боев в Украине

Враг обстреливает населённые пункты вдоль всей линии фронта

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину с востока. Боевые действия не прекращаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях.

Согласно отчету Института изучения войны, враг заявляет об обороне от украинских сил в окрестностях Куземовки под Сватовым. Оккупанты также утверждают про продвижение в районе Бахмута.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Украинская оборона на линии Сватово-Кременная продолжается. Российские войска проводят ограниченные контратаки к западу и от Кременной. Под Сватовым в районе Куземовки россияне заявили об украинском контрнаступлении.

Карта боевых действий линия Сватово-Кременная

В Донецкой области вагнеровцы заявляют о продвижении в районе Благодатного, мол, они захватили этот населенный пункт в 12 км к северо-востоку от Бахмута. Враг продолжает атаковать на Авдеевском направлении, а также на юг – в районе Угледара. Враг заявляет о боях с востока и запада от города.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

О боях в Запорожской области нет данных. Враг ведет постоянные обстрелы как в Запорожье (более 15 населенных пунктов под огнем), так и в Херсонской области.

Карта боенных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что обострение войны в феврале не миновать, считают эксперты. Украинские военные не могут перейти в контрнаступление и заставить россиян бежать из-за промедления с помощью запада.