"Управление войной": эксперт объяснил, что срывает большое контрнаступление ВСУ

Валентин Бадрак оценил стратегию Запада по отношению к путину и россии

Если бы Украина еще осенью прошлого года получила достаточную вооруженную поддержку со стороны США и Запада, сейчас ситуация на фронтах была бы совсем другой, а контрнаступление украинских сил обороны не переносилось бы на более поздний срок.

Такое мнение 27 января на творческом вечере в Киеве высказал публицист, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, комментируя коррекцию прогнозов в США по динамике войны в Украине.

"Возник вопрос, почему генерал Бен Ходжес сначала считал, что Украина может дожать российскую группировку до конца 2022 года, а потом уже позже говорил, что это произойдет к лету 2023 года. И почему генерал Милли четко говорит, что в 2023 году ничего не будет? Потому что генерал Милли знает, что он не позволит до последнего дать Украине ракеты, самолеты и так далее. Если бы Украина действительно получила ракеты, самолеты и т.д., где-то на уровне осени, то для путина ситуация была немного другой", — объяснил он.

Кроме того, по словам эксперта, Германия затянула с передачей Украине танков Leopard из-за определенного страха немцев, что на поле боя эта техника окажется не столь мощной, "а потом никто не знает, как это будет продаваться, потому что все дальше думают о бизнесе".

"Украинские интересы и компромиссы их (немцев, — Авт.) очень мало интересуют", — добавил Бадрак.

По его оценке, сейчас продолжается так называемое "управление войной", потому что то, "что делает коллективный Запад, — это абсолютно выстроенный сценарий медицински взвешенной (филигранной) стратегии, чтобы ничего лишнего не сделать".

"Они (партнеры Украины, — Авт.) очень боятся распада россии. Они этого не хотят и будут работать, чтобы этого не произошло. Вашингтон и Париж прежде всего. Со своей стороны будет Анкара работать. Там это уже другая игра… Сейчас говорят, что "Рамштайн" — антипутинская коалиция. Нет! Нет еще антипутинской коалиции. Она будет тогда, когда все лидеры стран НАТО и те, кто соберутся, скажут, "Мы желаем уничтожения путинского режима"… На Западе все свято верят, что не может быть уничтожен военный потенциал россии, потому что не может быть уничтожен потенциал ядерного государства. В россии очень быстро схватились за это, начал данный тезис транслировать клоун медведев, слова которого потом повторили многие люди. На самом же деле можно уничтожить (военный потенциал рф. — Авт.), — сказал эксперт.

Бадрак в этом ключе напомнил, что после дипломатического противостояния с рф Япония приняла решение разместить гиперзвуковые ракеты в 40 км от россии.

"И это очень серьезная вещь. Думаю, что уже и Китай о своем думает, о своих интересах и о том, как с этим быть. Вопрос состоит лишь в том, выйдет ли ситуация (с войной в Украине, — Авт.) из-под контроля Запада… Если для Украины будет решено самолетное дело, это будет означать, что по умолчанию администрация Байдена будет готова к уничтожению режима путина. Если они будут к этому готовы, тогда действительно может быть и распад россии, и разные там кровавые сценарии. Если эта ситуация и выйдет из-под контроля Запада, то уже не будет того управления войной, которое было до последней недели января (когда Украине разблокировали танки, — Авт.). ", — объяснил публицист.

Как сообщалось, Германия сняла "табу" на Leopard, а США решили предоставить нам Abrams.

Также "Телеграф" писал, что несмотря на большие потери на фронте и постоянные неудачи, которые терпит россия, кремль не готов останавливать войну. Напротив, в россии планируют новое наступление и пытаются показать, что их войска еще на что-то способны.