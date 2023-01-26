Танки Abrams для Украины: стало известно, кто повлиял на решение Байдена

Передача "Абрамсов" должна была подтолкнуть Берлин к поставкам Украине "Леопардов"

Предложение отправить Киеву американские танки Abrams президенту Соединенных Штатов Джо Байдену озвучил госсекретарь Энтони Блинкен. Это было сделано, чтобы подтолкнуть Германию разблокировать решение о передаче украинским военным боевых танков Leopard.

Данное решение было принято на фоне накопления сил со стороны российских оккупантов, поскольку, по прогнозу многим аналитиков, это может свидетельствовать о подготовке россиян к новому наступлению. А это означает, что Украине нужно больше оружия. Об этом пишет издание Bloomberg.

"В конце концов, США пришли к выводу, что поставить танки Abrams оперативно не важно, поскольку обещание отправить их в будущем убедит канцлера Германии Олафа Шольца отправить Leopard сейчас", – говорится в материале.

Отмечается, что Джо Байден заявляет, что позиция Германии не заставила его изменить свою точку зрения относительно поставки танков Украине.

"Германия не заставила меня передумать. Мы хотели убедиться, что мы все вместе. И это то, что мы собирались делать все это время", – сказал президент Соединенных Штатов.

Один из американских чиновников сообщил изданию, что теперь, когда вопрос с танками уже решен, союзники перейдут к обсуждению других пунктов в списке пожеланий Украины. В частности, речь идет об истребителях и армейских тактических ракетных комплексов, таких как ATACAMS. Однако в данном случае есть определенный риск, так как это оружие может бить на большие расстояния.

К слову, "Телеграф" подготовил и инфографику с характеристиками различных танков, которые поступят на вооружение украинских военных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Германия таки приняла решение отправить Украине немецкие танки Leopard 2A6. Речь идет о 14 единицах боевых машин.