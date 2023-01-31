Укр

"Основная из угроз": в ВСУ рассказали, какое оружие хотят получить россияне

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ракеты Zolfaghar
Ракеты Zolfaghar

Угроза получения россиянами иранских ракет все еще осталась

Руководство страны-оккупанта все еще рассчитывает на получение от Ирана дальнобойных баллистических ракет, против которых у Украины пока нет средств защиты.

Как сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире единого марафона новостей, баллистические ракеты сложно перехватить, а потому Украина нуждается в более продвинутых системах ПВО, вроде SAMP-T или Patriot PAC-3.

"Основная из угроз, которая висит в воздухе и еще может быть реализована, это, разумеется, иранские ракеты", — сказал он.

По его словам, россия не оставила надежд получить от Тегерана ракеты Fateh и Zolfaghar, а также беспилотника-камикадзе.

Игнат добавил, что из основных угроз, которые есть на этот день помимо иранских ракет, это ракеты "Кинджал", Х-22 и переделанные для стрельбы по наземным целям ракеты от ЗРК С-300 и С-400.

Он отметил, что можно попытаться уничтожать пусковые установки на местах их дислокации, однако Украина и партнеры понимают, что для защиты необходимы свои средства.

"Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла, и должны на нее реагировать", — добавил спикер ВС ВСУ.

Как сообщалось ранее, в Италии сообщили о подготовке нового пакета военной помощи, в который войдут установки SAMP-T. Кроме того страна вместе с Францией намерены закупить 700 ракет к этой системе на сумму в 2 миллиарда долларов.

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