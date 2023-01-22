Украина вскоре получит новейший франко-итальянский ЗРК: подробности (видео)

SAMP/T способен сбивать не только крылатые ракеты, но и даже баллистические

Подготовка Италии с французской стороной к передаче Украине новейшей системе ПВО SAMP/T уже близка к завершению. При этом сроки поставок пока не называются.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera рассказал о новом — шестом пакете помощи нашей стране. По его словам, в него могут войти франко-итальянские ЗРК средней дальности SAMP/T.

"Готовится шестой пакет, который включает системы ПВО. Министр Кулеба поблагодарил за оказанную поддержку, я повторил, что она будет продолжаться. В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP/T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально", — говорит Таяни.

При этом, глава МИД добавил, что туда будут входить и "другие вещи, над которыми мы работаем конфиденциально".

Что из себя представляют ЗРК SAMP/T

SAMP/T является одним из новейших европейских комплексов ЗРК. Он был принят на вооружение относительно недавно — в 2014 году. Данный комплекс способен сбивать не только крылатые ракеты, но и даже баллистические.

Характеристики:

Дальность уничтожения самолетов: 100+ км;

Дальность уничтожения баллистических ракет: до 30–35 км;

Высота уничтожения целей: до 25 км;

Масса боевой части зенитной ракеты: 15-20 кг.

Напомним, ранее мы писали о том, что Германия также изъявила желание в усилении противовоздушной обороны Украины. Новый глава Бундесвера заявил, что в новом пакете помощи основной акцент будет сделан именно на ПВО.

Стоит отметить, что в Украине уже работают системы, которые нам передавали партнеры. Военные впервые показали фото ЗРК IRIS-T в Украине.