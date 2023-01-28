Гигантский заказ на ракеты: Франция и Италия готовят подарок Украине

Общая стоимость ракет, которые планируют приобрести союзники, примерно в 2 миллиарда евро

Италия и Франция, которые в ближайшее время отправят Украине мощные системы противовоздушной обороны ЗРК SAMP/T, готовы совместно закупить для них 700 ракет Aster-30.

Как сообщило французское издание l’Opinion, общая стоимость боеприпасов составляет 2 миллиарда евро, однако сколько именно ракет будет предоставлено Украине, пока остается неизвестным, ведь часть из них страны-союзники планируют оставить у себя.

"По нашей информации, это гигантский заказ, который Франция и Италия решили сделать вместе в эту пятницу", — говорится в материале.

Договоренность по закупке семи сотен Aster-30 была достигнута во время встречи министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню совместно с его итальянским коллегой Гвидо Крозетто. О чем Лекорню сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня в Риме мы разделили общую волю продолжать поддерживать Украину, обезопасить Средиземное море перед лицом новых угроз и наращивать наши общие производственные возможности, в частности в области противовоздушной обороны", — написал французский министр.

Следует добавить, что система ПВО SAMP/T была франко-итальянским консорциумом. Она способна одновременно отслеживать до десяти целей и перехватывать их. Под прицелом мощного ПВО могут быть не только крылатые, но и баллистические ракеты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшее время Украина может получить от Германии сотни высокоточных ракет Brimstone. Кроме того, страна-союзник рассматривает возможность передать Киеву еще и мощных танков Challenger 2.