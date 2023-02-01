Война — день 343: ВСУ давят на Луганщине, а оккупанты бомбят мирные города

Оперативно о главном 1 февраля

Российское вторжение в Украину продолжается 343 дня. Наибольшие усилия враг концентрирует на направлении Бахмута, однако вынужден держать оборону в Луганской области, где ВСУ продолжают наступательные действия. При этом оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции возле Кременной. Вместе с тем противник продолжает обстрелы на всей линии фронта, из-за чего продолжают страдать мирные города

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Польше планируют ускорить подготовку украинских танкистов по управлению Leopard 2. В частности благодаря интенсификации первые экипажи планируют обучить за пять недель, вместо 10.

О происходившем 29 января читайте в материале: Война — день 340: оккупанты штурмуют Бахмут и Угледар, а ВСУ давят на Луганщине

Информация за 30 января доступна в сводке: Война — день 341: оккупанты давят на Донбассе и обстреливают мирные города

С данными за 31 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 342: оккупанты давят на Бахмут и готовятся к масштабному наступлению