"Хищников" в рядах ВСУ станет больше: Германия намерена поставить Украине 15 зенитных танков "Гепард"

Gepard очень хорошо зарекомендовали себя в войне в Украине

Помимо поставок украинским военным танков "Leopard 1" в правительстве Германии обсуждают возможность предоставления ВСУ также 15 зенитных танков Gepard, которые сейчас находятся в Катаре.

Об этом пишет Reuters.

Поставка танков Leopard в Украину может произойти в любое время после их ремонта, сообщает издание со ссылкой на источники в правительстве.

"Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хотят отремонтировать десятки танков Leopard 1 и могли бы поставить их Украине, если Киев согласится их купить", — говорится в статье.

Кроме того, сообщается, что несколько немецких официальных лиц обсудили с министерством иностранных дел Катара возможную покупку 15 танков Gepard, которые страна закупила для обеспечения безопасности стадионов чемпионата мира по футболу.

"Gepard очень хорошо зарекомендовали себя в войне в Украине. Если бы мы могли получить больше от партнеров здесь, это определенно помогло бы украинцам", — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Именно после этого американский президент Джо Байден и согласился передать Украине танки Abrams. Это и заставило Берлин дать разрешение на поставку танков Leopard.

Ранее сообщалось о том, что боевые машины в Украину направит даже Норвегия, которая недавно стала членом "танковой коалиции".