"Хижаків" у лавах ЗСУ побільшає: Німеччина має намір поставити Україні 15 зенітних танків "Гепард"

Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні

Крім постачання українським військовим танків "Leopard 1" в уряді Німеччини обговорюють можливість надання ЗСУ також 15 зенітних танків Gepard, які зараз перебувають у Катарі.

Про це пише Reuters.

Постачання танків Leopard в Україну може відбутися після їх ремонту, повідомляє видання з посиланням на джерела в уряді країни.

"Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хочуть відремонтувати десятки танків Leopard 1 і могли б поставити їх Україні, якщо Київ погодиться їх купити", — йдеться у статті.

Крім того, повідомляється, що кілька німецьких офіційних осіб обговорили з міністерством закордонних справ Катару можливу купівлю 15 танків Gepard, які країна закупила задля безпеки стадіонів під час чемпіонату світу з футболу.

"Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше їх від партнерів, це напевно допомогло б українцям ", — сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Саме після цього американський президент Джо Байден погодився передати Україні танки Abrams. Це й змусило Берлін надати дозвіл на постачання танків Leopard.

Раніше повідомлялося про те, що бойові машини в Україну направить навіть Норвегія, яка нещодавно стала членом "танкової коаліції".