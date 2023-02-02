Leopard для України: Данія задумалася про нову схему поставки танків

Очікується рішення Німеччини

Данія хоче надати військову допомогу для України, викупивши у Німеччини списані танки Leopard 1A5 і передавши їх на потреби українських військових, які вже майже рік продовжують бої з російськими окупантами.

За словами директора з продажу німецької компанії Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft (FFG) Торстена Пітера, уряд Данії планує викупити частину танків Leopard 1, які були передані Збройними силами у 2010 році. Про це повідомляє видання OLFI.

Наголошується, що FFG має 99 колишніх данських танків типу Leopard 1A5. Техніка зараз зберігається на складі у Фленсбурзі.

"Ми ще не розпочали реконструкцію жодного з танків, але ми провели огляд. Ми дійшли висновку, що у нас може бути 20 танків, відремонтованих та готових до відправки протягом трьох місяців і ще 20 танків через шість місяців ", — зазначив Торстен. Пітер.

Водночас наближені до процесу особи підтверджують, що уряд планує викупити "велику двозначну кількість" танків і відправити їх якнайшвидше в Україну. Але цей процес має схвалити уряд Німеччини. Наразі остаточне рішення ще не було ухвалено.

Основні характеристики танка Leopard 1A5

Вага: 39,6 тонни;

Габарити довжина/ширина/висота: 9,54/3,25/2,4 метра;

Калібр гармати: 105 мм;

Потужність двигуна: 830 к.с.;

Питома потужність: 21 к.с./т;

Максимальна швидкість: 62 км/год;

Запас ходу шосе, км: 600;

Екіпаж: 4 особи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після довгих суперечок та кількох днів дебатів Олаф Шольц ухвалив рішення поставити Україні танки Leopard 2A6.