СБУ знайшла відомого проросійського блогера: ховався у храмі УПЦ МП (фото)

Підозрюваний ховався у чоловічому монастирі

Українські правоохоронці часто знаходили різні проросійські матеріали у храмах УПЦ МП, але зараз руки у співробітників СБУ потрапило дещо більше – цілий блогер, який вихваляв "руській мір". Він ховався від правосуддя в одному із монастирів Києва.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що затриманий є жителем столиці, якому ще в серпні 2022 року було заочно повідомлено про підозру у держзраді. Він заснував так званий "руський клуб", який займався підготовкою замовних публікацій для підсанкційних інформагенцій країни-агресора, серед яких — "руська народна лінія" та "одна родіна". У своїх колонках кремлівський прихильник називав "закономірним" захоплення Криму та частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації "л/днр".

Отримавши підозру, зловмисник вирішив втекти і намагався ховатися від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ МП, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження й затримали.

"За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України. За кожну "порцію" деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду. Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що хоча у Службі безпеки не називають ім’я фігуранта, журналісти стверджують, що затриманим може бути Дмитро Скворцов. Так, наприклад, вважає військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Він нагадує, що Дмитро був ідейним ворогом незалежності України ще до Революції Гідності. За версією журналу "Тиждень", свого часу входив до топ-5 найбільш українофобних блогерів.

"Був засновником кількох пропагандистських організацій, таких, як "Русский клуб" та "Народный собор". Його присутність в Україні була вигідна рашистам, вона нібито доводила пропагандистський наратив про те, що в країні є "київський режим", а є "народ, який насправді хоче бути з Росією", — розповідає журналіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час обшуків у митрополита УПЦ МП знайшли прокремлівські агітки та літературу.

Також ми повідомляли, що попа-зрадника обміняли, щоб звільнити 100 українських бійців.