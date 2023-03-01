Агент ФСБ тренировал украинских воинов и искал западное оружие (фото)

У предателя выявили целый арсенал

Служба безопасности Украины продолжает выявлять и задерживать российских агентов, которые действуют против нашей страны. Один из таких затаился среди украинских военных.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Как стало известно украинская контрразведка в результате спецоперации выкрыла еще одного кремлевского агента. Им оказался инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций в Николаеве.

"Под прикрытием тренировок украинских защитников он собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории южного региона", — говорится в сообщении.

В первую очередь российской спецслужбой ему ставились задачи – выявить места базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ.

"Для сбора сведений он "в темную" использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю фсб", — выяснила СБУ.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления прицельных ракетных ударов по военным объектам нашего государства. Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили российского агента, задержали его и тем самым предотвратили передачу врагу оборонных сведений.

Выяснилось, что агентом является предатель, который сам вышел на российские спецслужбы и предложил свои услуги. Для коммуникации с врагом он использовал анонимный мессенджер.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили:

▪️ мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором;

▪️ оружие и боеприпасы.

Изъятые средства поражения уже направлены на экспертизу.

В настоящий момент фигуранту сообщили о подозрении в Госизмене.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех лиц, причастных к враждебной разведывательно-подрывной деятельности", — сообщает СБУ.

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