Агент ФСБ тренировал украинских воинов и искал западное оружие (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
У предателя выявили целый арсенал
Служба безопасности Украины продолжает выявлять и задерживать российских агентов, которые действуют против нашей страны. Один из таких затаился среди украинских военных.
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
Как стало известно украинская контрразведка в результате спецоперации выкрыла еще одного кремлевского агента. Им оказался инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций в Николаеве.
"Под прикрытием тренировок украинских защитников он собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории южного региона", — говорится в сообщении.
В первую очередь российской спецслужбой ему ставились задачи – выявить места базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ.
"Для сбора сведений он "в темную" использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю фсб", — выяснила СБУ.
Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления прицельных ракетных ударов по военным объектам нашего государства. Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили российского агента, задержали его и тем самым предотвратили передачу врагу оборонных сведений.
Выяснилось, что агентом является предатель, который сам вышел на российские спецслужбы и предложил свои услуги. Для коммуникации с врагом он использовал анонимный мессенджер.
Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили:
▪️ мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором;
▪️ оружие и боеприпасы.
Изъятые средства поражения уже направлены на экспертизу.
В настоящий момент фигуранту сообщили о подозрении в Госизмене.
"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех лиц, причастных к враждебной разведывательно-подрывной деятельности", — сообщает СБУ.
Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ нашла известного пророссийского блогера, который прятался в храме УПЦ МП.
Также мы сообщали о том, что экс-главе Херсонской области грозит 12 лет тюрьмы.