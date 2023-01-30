Готовил ракетный удар по электроподстанциям: СБУ задержала российского агента

Предателю сообщили о подозрении в госизмене

Службе безопасности Украины удалось задержать очередного российского агента, задачей которого было наведение вражеских ракет на объекты критической инфраструктуры нашей страны.

В сообщении СБУ говорится, что агент ФСБ рф был раскрыт в Тернопольской области. Целью пособника страны-агрессора был сбор информации о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов.

"В первую очередь его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций", — сообщает СБУ.

Полученные данные он планировал передать россиянам для подготовки и нанесения ракетных ударов по объектам энергосистемы, однако украинские правоохранители помешали ему это осуществить. Нарушитель был задержан непосредственно во время попытки передачи разведданных оккупантам.

"По данным следствия, предателем оказался житель Кременецкого района, которого российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал через соцсети", — пишет СБУ.

Для выполнения враждебных задач агент объезжал местность, устанавливал местонахождение украинских энергообъектов и фиксировал их координаты. Со своими работодателями общался через специальный Telegram-канал. Во время обыска у злоумышленника изъяли телефон с подтверждением разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора

Предателю уже объявили о подозрении в госизмене. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ задержала фанатку предателя стремоусова.

Также мы сообщали о том, что подполковник СБУ сливал важные данные россиянам.