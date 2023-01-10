Был агентом ГРУ: В Днепре поймали наводчика российских ракет (фото)

Злоумышленник занимался еще и сбором разведданных о подразделениях ВСУ

Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось задержать очередного наводчика российского огня по объектам критической инфраструктуры. Вражеский приспешник наводил ракеты на ТЭС в Днепре и охотился за местными системами ПВО.

По информации пресс-службы СБУ, наводчиком оказался российский агент главного управления генерального штаба из РФ (более известного как ГРУ). Разоблачить его удалось в ходе проведения контрдиверсионных мероприятий на территории Днепропетровской области.

Отмечается, что мужчина работал в местной фармацевтической компании и занимался поставками лекарственных препаратов. В то же время он занимался сбором разведданных о подразделениях ВСУ. В первую очередь он пытался выявить расположение штабов оперативного командования украинских войск, а также позиции сил ПВО.

Задержание наводчика. Фото - СБУ

Локации местных объектов тепло- и энергообеспечения агент также передавал стране-агрессору. После ударов по объектам задержанный отчитывался сотрудникам ГРУ о последствиях воздушных атак, в частности по Приднепровской ТЭС.

Задержали наводчика контрразведчики СБУ при попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах. Выяснилось, что подобные данные злоумышленник затем передавал оккупантам через закрытые Telegram-каналы. В сообщениях он отправлял фото с привязкой к местности и подробное описание.

По месту жительства задержанного были проведены обыски. У него обнаружили телефоны с доказательством его переписки с представителем ГРУ.

Обыски у наводчика. Фото - СБУ

Приспешнику врага было сообщено о подозрении (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Харькове была задержана наводчица вражеского огня. 29-летняя Дарья Крыгина переехала в харьков из временно оккупированной Луганской области и стала помогать захватчикам. Собранные данные она передавала оккупантам, после чего те должны были нанести удары по целям. В январе стало известно, что Крыгину выпустили из СИЗО под залог в 500 тысяч гривен.

Однако уже вскоре появилась информация о том, что решение суда было отменено и Крыгина все же остается в СИЗО без права внесения залога.