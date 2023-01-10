Був агентом ГРУ: У Дніпрі спіймали навідника російських ракет (фото)

Зловмисник займався ще й збиранням розвідданих про підрозділи ЗСУ

Співробітникам Служби безпеки України вдалося затримати чергового навідника російського вогню по об’єктам критичної інфраструктури. Ворожий поплічник наводив ракети на ТЕС у Дніпрі та полював на місцеві системи ППО.

За інформацією пресслужби СБУ, навідником виявився російський агент головного управління генерального штабу з рф (відомішого як ГРУ). Викрити його вдалося під час проведення контрдиверсійних заходів на території Дніпропетровської області.

Зазначається, що чоловік працював у місцевій фармацевтичній компанії та займався постачанням лікарських препаратів. Водночас він займався збором розвідданих про підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався виявити розташування штабів оперативного командування українських військ, а також позиції сил ППО.

Затримання навідника. Фото — СБУ

Локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення агент також передавав країні-агресору. Після ударів по об’єктах затриманий звітував співробітникам ГРУ про наслідки повітряних атак, зокрема, по Придніпровській ТЕС.

Затримали навідника контррозвідники СБУ під час спроби збирання розвідувальної інформації про українські об’єкти. З’ясувалося, що такі дані зловмисник потім передавав окупантам через закриті Telegram-канали. У повідомленнях він надсилав фото з прив’язкою до місцевості та докладний опис.

За місцем проживання затриманого було проведено обшуки. У нього виявили телефони з доказом його листування із представником ГРУ.

Обшуки у навідника. Фото — СБУ

Поплічнику ворога було повідомлено про підозру (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у Харкові було затримано навідницю ворожого вогню. 29-річна Дар’я Кригіна переїхала до Харкова із тимчасово окупованої Луганської області та почала допомагати загарбникам. Зібрані дані вона передавала окупантам, після чого ті мали завдати ударів по цілям. У січні стало відомо, що Кригіну випустили із СІЗО під заставу у 500 тисяч гривень.

Проте вже незабаром з’явилася інформація про те, що рішення суду було скасовано і Кригіна все ж таки залишається в СІЗО без права внесення застави.