СБУ объявила "палачу кадырова" подозрение за штурм "Азовстали"

Делимханова подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины депутата госдумы рф и командира отряда кадыровцев адама делимханова, участвовавшего в захвате Мариуполя, после чего объявила ему подозрение.

Об этом сообщает прессслужба силового ведомства, напомнив, что руководитель боевиков входит в ближайшее окружение главы Чечни рамзана кадырова.

В начале полномасштабного вторжения делимханов прибыл на оккупированную часть Донецкой области, где возглавил группировку вражеских войск, куда входили отряды росгвардии и кадыровцев. Именно они активно участвовали в штурме металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Следователи СБУ сообщили делимханову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество по изменению границ территории и государственной границы Украины);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности, говорится в сообщении СБУ

Напомним, делимханов засветился по делу об убийстве Бориса Немцова. Хотя непосредственным убийцей оппозиционного российского политика был признан Руслан Мухудинов, адвокаты семьи Немцова считали настоящим организатором Руслана Геремеева. А тот работал на своего двоюродного брата адама делимханова.

Кроме того, оппоненты связывали делимханова с убийствами конкурентов кадыровых в борьбе за контроль над Чечней, где он известен под прозвищем "Палач", потому что руководит казнями и похищениями.