СБУ оголосила "кату кадирова" підозру за штурм "Азовсталі"

делімханова підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини депутата державної думи рф і командира закону кадировців адама делімханова, який брав участь у захопленні Маріуполя, після чого оголосила йому підозру.

Про це повідомляє пресслужба силового відомства, котра нагадала, що керівник бойовиків входить до найближчого оточення глави Чечні рамзана кадирова.

На початку повномасштабного вторгнення делімханов прибув на окуповану частину Донецької області, де очолив угруповання ворожих військ, куди входили загони росгвардії та кадировців. Саме вони брали активну участь у штурмі металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі.

Слідчі СБУ повідомили делімханову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво у зміні меж території та державного кордону України);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірної збройної агресії російської федерації проти України).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, делімханов засвітився у справі про вбивство Бориса Нємцова. Хоча безпосереднім убивцею опозиційного російського політика було визнано Руслана Мухудінова, адвокати сім’ї Нємцова вважали справжнім організатором Руслана Геремєєва. А той — працював на свого двоюрідного брата адама делімханова.

Окрім того, опоненти пов'язували делімханова з убивствами конкурентів кадирових у боротьбі за контроль над Чечнею, де він відомий під прізвиськом "Кат", тому що керує стратами та викраденнями.