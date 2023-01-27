Зарабатывал для семьи предателя сальдо: СБУ разоблачила директора одного из предприятий Житомирщины

Фирма нанесла ущерб государству на сумму более 4,5 миллиона гривен

Представители Службы безопасности Украины обоснованно подозревают руководителя одного из предприятий Житомирской области в сотрудничестве с известным херсонским гауляйтером владимиром сальдо, который длительное время находился в реанимации. Конечным бенефициаром стала семья предателя.

Об этом в пятницу, 27 января, сообщила пресс-служба украинского ведомства, отметив, что преступления руководства добывающей компании из Житомирщины, которая "зарабатывала" для коллаборанта сальдо, были зафиксированы в рамках следственно-оперативных действий.

Как выяснили правоохранители, конечным бенефициаром указанного предприятия, долгое время занимавшегося обработкой и продажей гранита в крупных промышленных масштабах, стала именно семья херсонского предателя. То есть часть всех доходов направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов псевдовласти на юге Украины.

"В сентябре прошлого года по материалам СБУ наложен арест на активы коммерческой структуры за сотрудничество с приспешниками страны-агрессора", — говорится в материалах СБУ.

Обыски СБУ

Кроме того, в ходе досудебного расследования следователям удалось разоблачить ряд схем, которые использовались руководителями компании для вывода наличных в тень. Все, что удалось "заработать", передавалось врагу для дальнейшего использования в своих оккупационных интересах. В то же время, чтобы реализовать свои незаконные сделки, фигуранты искусственно уменьшали объемы добываемого сырья и объемы продаж уже готовой продукции. Изменялась и ценовая политика путем внесения недостоверных данных в отчетную финансово-хозяйственную документацию. Таким образом, государственный бюджет Украины потерял более 4,5 миллиона гривен из-за неуплаченных налогов.

Более того, организаторы преступной деятельности "отмывали" свои доходы через аффилированные предприятия, в частности под видом приобретения технологической продукции вроде бы для нужд фирмы.

Руководителю добывающей компании уже сообщили о подозрении, а материалы дела переданы в суд.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине разоблачили еще одного предателя, сотрудничавшего с российскими захватчиками — подполковника СБУ одного из региональных управлений.