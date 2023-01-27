Заробляв для родини зрадника сальдо: СБУ викрила директора одного з підприємств на Житомирщині

Фірма нанесла збитків державі на суму у понад 4,5 мільйона гривень

Представники Служби безпеки України обґрунтовано підозрюють керівника одного з підприємств Житомирської області у співпраці з херсонським гауляйтером володимиром сальдо. Кінцевим бенефіціаром стала родина зрадника.

Про це у п'ятницю, 27 січня, повідомила пресслужба силового відомства, зазначивши, що злочини керівництва видобувної компанії з Житомирщини, яка "заробляла" для колаборанта сальдо, було зафіксовано у рамках слідчо-оперативних дій.

Як з'ясували правоохоронці, кінцевим бенефіціаром вказаного підприємства, котре тривалий час займалося обробкою та продажем граніту у великих промислових масштабах, стала саме родина херсонського зрадника. Тобто частина з усіх прибутків спрямовувалася на забезпечення потреб окупаційних органів псевдовлади на півдні України.

"У вересні минулого року за матеріалами СБУ накладено арешт на активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора", — йдеться у матеріалах СБУ.

Обшуки СБУ

Окрім цього, під час досудового розслідування слідчим вдалося викрити низку схем, що використовувалися очільниками компанії для виведення готівки у тінь. Усе, що вдалося "заробити", передавалося ворогу для подальшого використання у своїх окупаційних інтересах. Водночас, аби реалізувати свої незаконні оборудки, фігуранти штучно зменшували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу вже готової продукції. Змінювалася й цінова політика, шляхом внесення недостовірних даних до звітної фінансово-господарської документації. Таким чином державний бюджет України втратив понад 4,5 мільйона гривень через несплачені податки.

Ба більше, організатори злочинної діяльності "відмивали" свої прибутки через афілійовані підприємства під виглядом придбання технологічної продукції начебто для потреб фірми.

Керівнику видобувної компанії вже повідомили про підозру, матеріали СБУ передані до суду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні викрили ще одного зрадника, який співпрацював із російськими загарбниками — підполковника СБУ одного з регіональних управлінь.