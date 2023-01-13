"Мішками вилучаємо гривню": зрадник сальдо визнав, що на Херсонщині чекають звільнення від росії

Українці продовжують допомагати своїй армії фінансами

На тимчасово непідконтрольній Києву території Херсонської області громадяни, як і раніше, чекають на прихід ЗСУ і продовжують підтримувати їх фінансово. Про це навіть довелося визнати гауляйтеру і так званому "голові" окупованого Херсона Володимира Сальдо, в будинку, якого, нещодавно пройшли обшуки.

Так, в ефірі одного з російських пропагандистських каналів Сальдо заявив, що, незважаючи на гучні заяви, на окупованій частині Херсонщини гривню так і не вдалося повністю вивести з обігу. При цьому, за його словами, загарбники намагаються та "мішками" відбирають у громадян українську валюту.

"З 1 січня гривня "офіційно" повністю заборонена до розрахунку (в окупованій частині Херсонщини — Ред.). Наголошую до розрахунку. Дозволено банкам приймати гривню та обмінювати на рубль…Зараз при інспектуванні об’єктів на ринках у деяких точках мішками вилучають цю гривню", — каже Сальдо.

Водночас, відповідаючи на запитання про українську валюту, Сальдо був змушений визнати, що на території лівобережної Херсонщини, як і раніше, сподіваються на звільнення від окупантів. "Забороненою" на цій території гривнею наші громадяни регулярно підтримують ЗСУ.

"Але тим не менш, ось ті "ждуни", які є ще на території (окупованої Херсонщини — Ред.), не приховуватимемо, ті, які таки сподіваються, вірять, що українська армія прийде до них, вони як фінансували через гривню ЗСУ так і продовжують це робити", — визнав Сальдо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому решту Херсонщини буде складніше звільнити, ніж сам Херсон.