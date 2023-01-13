"Мешками изымаем гривну": предатель сальдо признал, что на Херсонщине ждут освобождения от рф

Украинцы продолжают помогать своей армии финансами

На временно неподконтрольной Киеву территории Херсонской области граждане по прежнему ждут прихода ВСУ и продолжают поддерживать их финансово. Об этом даже пришлось признать гауляйтеру и так называемому "главе" оккупированного Херсона Владимира Сальдо, в доме, которого, к слову недавно прошли обыски.

Так, в эфире одного из российских пропагандистских каналов Сальдо заявил, что, не смотря на громкие заявления, на оккупированной части Херсонщины гривну так и не удалось полностью вывести из оборота. При этом, по его словам, захватчики стараются и "мешками" отбирают у граждан украинскую валюту.

"С 1 января гривна "официально" полностью запрещена к расчету (в оккупированной части Херсонщины — Ред.). Подчеркиваю к расчету. Разрешено банкам принимать гривну и обменивать на рубль…Сейчас при инспектировании объектов на рынках в некоторых точках мешками изымают эту гривну", — говорит Сальдо.

В тоже время, отвечая на вопрос об украинской валюте, Сальдо был вынужден признать, что на территории левобережной Херсонщины по прежнему надеются на освобождения от оккупантов. "Запрещенной" на этой территории гривной наши граждане регулярно поддерживают ВСУ.

"Но тем не менее, вот те "ждуны", которые есть еще на территории (оккупированной Херсонщины — Ред.), не будем скрывать, те которые все-таки надеются, верят, что украинская армия придет к ним, они как финансировали через гривну ВСУ так и продолжают это делать", — признал Сальдо.

Напомним, ранее мы писали о том, почему остальную часть Херсонщины будет сложнее освободить, чем сам Херсон.