Книги про Екатерину II и "Радость секса": в доме коллаборанта сальдо нашли много интересного

ГБР нашло документы, которые доказывают сотрудничество Сальдо с российскими оккупантами

В доме у гауляйтера и так называемого "главы" оккупированного Херсона Владимира Сальдо прошли обыски. Правоохранители нашли много странной литературы, списки местных активистов и документы со свидетельствованиями преступлений россиян.

Об этом сообщает пресс-служба ГРБ.

В доме коллаборанта и по местам жительства его соратников нашли документацию с прямыми указаниями российских кураторов к совершению преступлений против Украины.

Следователи получили сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплат в рублях. Были найдены конспекты об особенностях законодательства рф, а также списки херсонских активистов и патриотов Украины. Вероятно, в составлении списков помогали местные жители.

Правоохранители также показали библиотеку Сальдо, в которой немало пророссийской и даже пикантной литературы. Среди находок книги:

"Императрица Екатерина II",

"Россия. Великая Судьба",

"Москва. Размышления в фотографиях",

"Радость секса. Книга о премудростях любви".

Кроме того, в доме бывшего украинского депутата нашли огромное количество георгиевских лент, советской геральдики, наград и другое.

Обвинительные акты против Владимира Сальдо уже переданы в суд. Его обвиняют в госпредательстве; коллаборационизме; оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии россии, а также в прославлении ее участников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у главы Днепропетровской ОВА провели обыски. Он попал в крупный скандал, который касается проекта "Большое строительство" дорог.