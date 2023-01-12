Как с Херсоном не выйдет: названа сложность с возвращением остальных территорий Украины

Украинским военным надо менять подход

Форсирование реки Ингулец позволило построить плацдарм для освобождения правобережной части Херсонской области, — однако для возвращения остальных территорий Вооруженным силам Украины нужно форсировать реку Днепр, и сделать это так же, как было с Ингульцом, не выйдет.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал народный депутат от "Голоса", а ныне также и военнослужащий Роман Лозинский.

Он объяснил, что правобережная Херсонщина это равнина, где река Ингулец была единственной живой преградой, которая не давала стремительно наступать украинским военным.

"Именно на реке Ингулец шли самые жестокие бои. После победы там в сентябре-октябре удалось построить плацдарм и наступать на Херсон", — подчеркнул Лозинский.

Для продвижения дальше ВСУ нужно форсировать Днепр, — эта река уже куда больше, но и открывает путь к освобождению левого берега Херсонщины, а оттуда уже и Крыма, и части Запорожской области.

Реки Ингулец и Днепр на карте Украины

"Форсировать Днепр так же, как форсировали Ингулец, не удастся. Я убежден, что это видение есть у наших офицеров, и украинцы увидят наши флаги над освобожденными городами и на левобережной Херсонщине", — подытожил Лозинский.

Как сообщал "Телеграф", ранее Роман Лозинский также объяснил, что имел ввиду глава ГУР Кирилл Буданов словами о "военно-дипломатическом" освобождении Крыма.