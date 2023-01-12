Речь не о переговорах и заморозке: нардеп-военный объяснил неоднозначные слова Буданова о возврате Крыма

Важно не тянуть с освобождением полуострова

Крым был первой частью Украины, оккупированной россией. Его возвращение обсуждается на различных уровнях. Глава ГУР Кирилл Буданов накануне Нового года отметил, что возвращать полуостров будут комбинированным путем, применяя как силу, так и дипломатию.

"Телеграф" пообщался с нардепом Романом Лозинским, который сейчас проходит службу в рядах ВСУ и находится на южном участке фонта. Кроме того, Лозинский — заместитель главы комитета ВР по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Нардеп акцентирует — фраза Буданова очень хороша тем, что у нее может быть больше десятка значений. И такой способ не означает переход на переговоры и имитацию деоккупации так, как это было с 2017 года.

Путь дипломатии может пойти и в сторону санкций против экономики россии, и к санкциям, которые не дадут быстро восстанавливать потенциал. Лозинский предположил, что даже если у россии есть десять тысяч боеспособных танков, одинаковыми они не будут. Где-то использованы немецкий двигатель или французский тепловизор, а часть — законсервированные танки более чем 50-летнй давности. Такая техника без модификации — просто бронированная машина без усиленной брони.

"Санкции как раз, чтобы они не могли восстанавливать этот потенциал. Чтобы они перешли на войну шпагами, луками и арбалетами. Поможет ли нам это освободить Крым? Да, — но экономический путь не значит, что Украина вернется в Крым исключительно после договоренностей. Варианты существовали и ранее — постановление о спецстатусе Донбасса, Минские соглашения, нормандский формат — они подразумевали невоенное решение вопроса. Россия же не оставила другого выхода, как освобождать эти территории военным путем", — говорит Лозинский.

Он также напоминает, что у Украины нет времени на долгие разговоры и замораживание конфликта. Ведь деоккупация, это не просто установление флага и контроля. Это и возвращение людей. В Крыму уже выросло поколение, которое почти не помнит независимой Украины. Чтобы людей не потерять, деоккупация должна быть динамичной, считает нардеп.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "Угроза наступления из Беларуси есть, — Роман Лозинский о тактике россиян, освобождении Крыма и настоящем эффекте санкции".

Ранее журналист Айдер Муждабаев предположил, что деоккупации Крыма будет предшествовать грандиозный провал российского наступления — и оккупанты начнут сами пытаться сбежать с полуострова. Однако мнения про время, когда это произойдет, разделились. Часть считает, что вероятность того, что Крым деоккупируют в 2023 году достаточно высока, но есть и скептики, считающие, что это произойдет не раньше 2024-го.