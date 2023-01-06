Книги про Катерину II та "Радість сексу": у будинку колаборанта сальдо знайшли багато цікавого

ДБР знайшло документи, які доводять співпрацю Сальдо з російськими окупантами

У будинку у гауляйтера та так званого "голови" окупованого Херсона Володимира Сальдо пройшли обшуки. Правоохоронці знайшли багато дивної літератури, списки місцевих активістів та документи із свідченнями злочинів росіян.

Про це повідомляє прес-служба ДРБ.

У будинку колаборанта і за місцями проживання його спільників знайшли документацію із прямими вказівками російських кураторів до скоєння злочинів проти України.

Слідчі отримали відомості про структуру окупаційної адміністрації та нарахування зарплат у рублях. Було знайдено конспекти про особливості законодавства росії, а також списки херсонських активістів та патріотів України. Ймовірно, у складанні списків допомагали місцеві мешканці.

Правоохоронці також показали бібліотеку Сальдо, де чимало проросійської і навіть пікантної літератури. Серед знахідок книги:

"Імператриця Катерина II",

"Росія. Велика Доля",

"Москва. Роздуми у фотографіях",

"Радість сексу. Книга про премудрості кохання".

Крім того, у будинку колишнього українського депутата знайшли величезну кількість георгіївських стрічок, радянської геральдики, нагород та інше.

Обвинувальні акти проти Володимира Сальдо вже передано до суду. Його звинувачують у держзраді; колабораціонізмі; виправданні, визнанні правомірною та запереченні збройної агресії росії, а також у прославленні її учасників.

Нагадаємо, на початку листопада-2022 заступник сальдо — кирило стремоусов нібито загинув у дтп, коли його позашляховик зіткнувся з вантажівкою. За іншими даними, його автомобіль був розстріляний самими окупантами, яким вже став не потрібен заступник "гауляйтера".