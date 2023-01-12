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Як із Херсоном не вийде: названо складність із поверненням решти територій України

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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telegraf.com.ua

Українським військовим треба міняти підхід

Форсування річки Інгулець дозволило побудувати плацдарм для звільнення правобережної частини Херсонської області — однак для повернення решти територій Збройним силам України потрібно форсувати річку Дніпро, і зробити це так само, як було з Інгульцем, не вийде.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив народний депутат від "Голосу", а нині також військовослужбовець Роман Лозинський.

Він пояснив, що правобережна Херсонщина – це рівнина, де річка Інгулець була єдиною живою перепоною, яка не давала стрімко наступати українським військовим.

"Саме на річці Інгулець йшли найжорстокіші бої. Після перемоги там у вересні-жовтні вдалося побудувати плацдарм і наступати на Херсон", — підкреслив Лозинський.

Для просування далі ЗСУ треба форсувати Дніпро, — ця річка вже значно більша, але й відкриває шлях до звільнення лівого берега Херсонщини, а звідти вже й Криму, й частини Запорізької області.

Річки Інгулець та Дніпро на карті України
Річки Інгулець та Дніпро на карті України

"Форсувати Дніпро так само, як форсували Інгулець, не вдасться. Я переконаний, що це бачення є у наших офіцерів, і українці побачать наші прапори над звільненими містами та на лівобережній Херсонщині", — підсумував Лозинський.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Роман Лозинський також пояснив, що мав на увазі голова ГУР Кирило Буданов словами про "військово-дипломатичне" звільнення Криму.

Теги:
#Дніпро #Інгулець #ЗСУ