Мова не про переговори та заморозку: нардеп-військовий пояснив неоднозначні слова Буданова про повернення Криму

Важливо не зволікати зі звільненням півострову

Крим був першою частиною України, окупованою Росією. Його повернення обговорюється на різних рівнях. Глава ГУР Кирило Буданов напередодні Нового року зазначив, що повертати півострів будуть комбінованим шляхом, застосовуючи як силу, так і дипломатію.

"Телеграф" поспілкувався з нардепом Романом Лозінським, який зараз проходить службу у лавах ЗСУ та знаходиться на південній ділянці фонту. Крім того, Лозінський – заступник голови комітету ВР з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Нардеп акцентує — фраза Буданова дуже хороша тим, що вона може мати більше десятка значень. І такий спосіб не означає перехід на переговори та імітування деокупації так, як це було з 2017 року.

Шлях дипломатії може піти і у бік санкцій проти економіки росії, і до санкцій, які не дадуть швидко відновлювати потенціал. Лозінський припустив, що навіть якщо росія має десять тисяч боєздатних одиниць танків, однаковими вони не будуть. Десь використано німецький двигун або французький тепловізор, а частина — законсервовані танки більш ніж 50-річної давності. Така техніка без модифікації просто броньована машина без посиленої броні.

"Санкції якраз, щоб вони не могли відновлювати цей потенціал. Щоб вони перейшли на війну шпагами, луками та арбалетами. Чи допоможе нам це звільнити Крим? Так", — але економічний шлях не означає, що Україна повернеться до Криму виключно після домовленостей. Варіанти існували й раніше — ухвала про спецстатус Донбасу, мінські угоди, нормандський формат — вони мали на увазі невійськове розв'язання питання. "Росія ж не залишила іншого виходу, як звільняти ці території військовим шляхом", — говорить Лозінський.

Він також нагадує, що часу Україна не має на довгі розмови та заморозки конфліктів. Адже деокупація, це не просто прийти встановивши прапор та контроль. Це й повернення людей. У Криму вже виросло покоління, яке майже не пам’ятає незалежну Україну. Щоб людей не втратити, деокупація має бути динамічною, вважає нардеп.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Загроза наступу з Білорусі є, — Роман Лозінський про тактику росіян, звільнення Криму та справжній ефект санкцій

Раніше журналіст Айдер Муждабаєв припустив, що деокупації Криму передуватиме грандіозний провал російського наступу — і окупанти самі почнуть намагатися втекти з півострова. Однак, думки про час, коли це станеться, розділилися. Частина вважає, що ймовірність того, що Крим деокупують у 2023 році досить висока, але є скептики, які вважають, що це станеться не раніше 2023 року.