Поселилась на Киевщине и помогала россии: СБУ задержала фанатку предателя стремоусова (фото)

Задержанной была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Служба безопасности Украины задержала "последовательницу" погибшего в ДТП предателя кирилла стремоусова, которая распространяла в сети пропагандистские материалы, полученные от кураторов из рф и поддерживала тесную связь с женой коллаборанта.

Как сообщают в пресс-службе СБУ, задержанной оказалась гражданка россии, которая приехала в Украину в 2007 году. С того времени она жила в Бучанском районе Киевской области. Злоумышленница пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете кремлевских нарративов по войне в Украине.

Изначально она систематически принимала участие в заказных митингах антивакцинаторов, которые были организованы стремоусовым. А после начала полномасштабной войны россиянка вошла в мощную сеть интернет-агитаторов в столичном регионе, в которую входило еще более 20 человек.

"Участники сети систематически распространяли враждебный контент на подконтрольных телеграмм-каналах и других социальных сетях, в том числе запрещенных в Украине. Злоумышленница распространяла пропагандистские материалы, полученные от кураторов из россии, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области и АР Крым", — говорится в сообщении.

По месту жительства женщины были проведены обыски. Правоохранители обнаружили у нее российские паспорта и запрещенную символику.

Также был найден мобильный телефон, с помощью которого она администрировала пропагандистскую группу.

Фигурантке было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников). Задержанной была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сотрудники СБУ задержали в Днепре наводчика российских ракет.