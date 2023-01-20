Оселилася на Київщині та допомагала росії: СБУ затримала фанатку зрадника стремоусова (фото)

Затриманій було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Служба безпеки України затримала "послідовницю" загиблого в ДТП зрадника кирила стремоусова, яка поширювала в мережі пропагандистські матеріали, отримані від кураторів з росії, та підтримувала тісний зв’язок із дружиною колаборанта.

Як повідомляють у пресслужбі СБУ, затриманою виявилася громадянка росії, яка приїхала до України 2007 року. З того часу вона мешкала у Бучанському районі Київської області. Зловмисниця намагалася організувати розгалужену мережу розповсюдження в інтернеті кремлівських наративів з війни в Україні.

Спочатку вона систематично брала участь у мітингах на замовлення антивакцинаторів, які були організовані стремоусовим. А після початку повномасштабної війни росіянка увійшла до потужної мережі інтернет-агітаторів у столичному регіоні, до якої входило ще понад 20 людей.

"Учасники мережі систематично розповсюджували ворожий контент на підконтрольних телеграм-каналах та інших соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні. Зловмисниця розповсюджувала пропагандистські матеріали, отримані від кураторів з росії, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та АР Крим", — йдеться у повідомленні.

За місцем проживання жінки було проведено обшуки. Правоохоронці виявили у неї російські паспорти та заборонену символіку.

Також було знайдено мобільний телефон, за допомогою якого адмініструвала пропагандистську групу.

Фігурантці було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників).

Затриманою було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що співробітники СБУ затримали у Дніпрі навідника російських ракет.