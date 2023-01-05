У Латвії затримано російського топ-пропагандиста — у Захарової вже істерика

У МЗС росії назвали затримання журналіста незаконним і вимагають підключення міжнародних фахівців

У Ризі затримали російського пропагандиста та журналіста видання Sputnik Марата Касема, якого підозрюють у шпигунстві та порушенні економічних санкцій, накладених на росію.

Про це повідомляє "Sputnik Близьке зарубіжжя".

У четвер, 5 січня, суд обрав запобіжний захід Марату Касему у вигляді тримання під вартою. Хоча адвокат російського пропагандиста наполягав, щоб його клієнта відпустили під заставу. Одразу після засідання Марата Касема перевели до ризької Центральної в’язниці. За законом адвокати можуть оскаржити рішення суду протягом 10 днів.

За інформацією ЗМІ, суд звинувачує російського журналіста у шпигунстві, за що йому загрожує до 20 років в’язниці, та у порушенні економічних санкцій, які ЄС наклав на росію.

Відомо, що Марат Касем — громадянин Латвії, але впродовж останніх років він живе та працює у Москві у медіагрупі "Росія сьогодні", куди входить і "Sputnik Литва". Наприкінці грудня журналіст поїхав до Латвії, де його затримали.

У МЗС росії вже відреагували на затримання Марата Касема, а його голова Марія Захарова заявила, що затримання шеф-редактора Sputnik Литва — це "порушення міжнародних зобов’язань у сфері свободи слова та захисту прав журналістів". У МЗС росії мають намір вимагати до підключення до вирішення питання представників міжнародних організацій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі затримали заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова. Він вимагав 35 тисяч доларів хабара.