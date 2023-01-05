В Латвии задержан российский топ-пропагандист - у Захаровой уже истерика

В МИД россии назвали задержание журналиста незаконным и требуют подключения международных специалистов

В Риге задержали российского пропагандиста и журналиста издания Sputnik Марата Касема, которого подозревают в шпионаже и нарушении экономических санкций, наложенных на россию.

Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".

В четверг, 5 января, суд избрал меру пресечения Марату Касему в виде содержания под стражей. Хотя адвокат российского пропагандиста настаивал на том, чтобы его клиента отпустили под залог. Сразу после заседания Марата Касема перевели в рижскую Центральную тюрьму. По закону, адвокаты могут обжаловать решение суда в течение 10 дней.

По информации СМИ, суд обвиняет российского журналиста в шпионаже, за что ему грозит до 20 лет тюрьмы, и в нарушении экономических санкций, которые ЕС наложил на россию.

Известно, что Марат Касем — гражданин Латвии, но на протяжении последних лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и "Sputnik Литва". В конце декабря журналист поехал в Латвию, где был задержан.

В МИД россии уже отреагировали на задержание Марата Касема, а его глава Мария Захарова заявила, что задержание шеф-редактора Sputnik Литва — это "нарушение международных обязательств в сфере свободы слова и защиты прав журналистов". В МИД россии намерены требовать к подключению решения вопроса представителей международных органзаций.

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