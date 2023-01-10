"Київ — це власність Москви": у столиці затримали педагога, яка чекала на “руський мир”

Правоохоронці досліджували її соцмережі та знайшли недвозначні пости, в яких вона захоплювалася окупантами

Викладачка однієї з київських гімназій відкрито закликала до повалення влади України, а також висловлювалася на підтримку росіян. Правоохоронці взяли педагога під варту.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. У якому саме навчальному закладі працювала педагог, не повідомляється.

З моменту повномасштабного збройного вторгнення росії в Україну інструктор з фізичного виховання однієї з гімназій Києва активно підтримувала окупантів. На своїх сторінках у соцмережах вона публікувала пости на підтримку армії рф, виправдовувала війну в Україні та чекала на прихід "руського миру" до столиці. Більше того, педагог визнавала правомірною окупацію територій України та заявляла, що "Київ – це власність Москви".

Експерти досліджували публікації жінки в різних соцмережах та підтвердили наявність у них виправдань щодо дій російських солдатів, звеличень представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні.

Педагога вже взяли під варту та направили до суду обвинувальний акт проти неї одразу за кількома статтями:

ч. 2, 3 ст. 109 КК України (Дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади)

2, 3 ст.436-2 КК України (Виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ректора Почаївської семінарії УПЦ МП оштрафували за розпалювання релігійної ворожнечі. СБУ підозрює його у провадженні антиукраїнської діяльності.