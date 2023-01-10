"Киев — это собственность Москвы": в столице задержали педагога, которая ждала “русский мир”

Правоохранители исследовали ее соцсети и нашли недвусмысленные посты в которых она восхищалась оккупантами

Преподавательница одной из киевских гимназий открыто призывала к свержению власти Украины, а также высказывалась в поддержку россиян. Правоохранители взяли педагога под стражу.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре. В каком именно учебном заведении работала педагог, не сообщается.

С момента полномасштабного вооруженного вторжения рф в Украину инструктор по физическому воспитанию одной из гимназий Киева активно поддерживала оккупантов. На своих страницах в соцсетях она публиковала посты в поддержку армии россии, оправдывала войну в Украине и ждала прихода "русского мира" в столицу. Более того, педагог признавала правомерной оккупацию территорий Украины и заявляла, что "Киев — это собственность Москвы".

Эксперты исследовали публикации женщины в различных соцсетях и подтвердили наличие в них оправданий по отношению к действиям российских солдат, восхвалений представителей вооруженных формирований государства-агрессора и призывов к свержению конституционного строя в Украине.

Педагога уже взяли под стражу и направили в суд обвинительный акт против нее сразу по нескольким статьям:

ч. 2, 3 ст. 109 УК Украины (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти)

2, 3 ст.436-2 УК Украины (Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

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