СБУ пришла с обысками к бывшему нардепу и к олигарху

Они фигурируют в деле об "исчезновении" нефтегазового месторождения в Харьковской области

У экснардепа 8 созыва от фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого и подсанкционного олигарха Павла Фукса сегодня проводят обыски. Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. К слову, правоохранители сегодня провели проверку помещения по другому делу в отношении депутата запрещенной пророссийской партии.

СБУ проводит обыски в рамках дела о злоупотреблении служебным положением. Подозревают чиновников национальной акционерной компании "Недра Украины".

В ДБР сообщают, что данное акционерное общество занималось инвестиционными проектами в геологоразведочной отрасли. Как оказалось, из собственности компании незаконно исчезло имущество, которое стоит десятки миллионов гривен. Его смогли вывести из-за заключения ряда незаконных сделок.

Общества, фигурирующие по делу, связаны с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом и экснардепом Игорем Котвицким. Таким образом, благодаря преступной деятельности чиновников Украина потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области. Госбюджет потратил на разработку месторождения более 1 млрд. гривен, а залежи газа в нем составляют минимум 15 млрд. кубометров.

По информации СБУ, во время обысков обнаружили:

черновые записи и документацию, подтверждающие незаконные операции подконтрольных им коммерческих структур;

средства связи и компьютерную технику;

около 300 тысяч долларов, 250 тысяч евро и 1,5 млн гривен наличными;

В настоящее время расследование по факту злоупотребления служебным положением (ст. 334 УКУ).

Напомним, неделю назад во время обысков у олигарха Игоря Коломойского СБУ обнаружила у него чёрную документацию. Кроме того, оказалось, что Коломойский огромную долю Криворожского железорудного комбината продал россиянину.