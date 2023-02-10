СБУ прийшла з обшуками до колишнього нардепа та до олігарха

Вони фігурують у справі про "зникнення" нафтогазового родовища на Харківщині

У екснардепа 8-го скликання від фракції "Народний фронт" Ігоря Котвіцького та підсанкційного олігарха Павла Фукса сьогодні проводять обшуки. Про це повідомляє видання РБК-Україна , посилаючись на джерелах в правоохоронних органах.

СБУ проводить обшуки у межах справи про зловживання службовим становищем. Підозрюють чиновників державної акціонерної компанії "Надра України".

В ДБР повідомляють, що це акціонерне товариство займалося інвестиційними проектами у геологорозвідувальній галузі. Як виявилося, із власності компанії незаконно зникло майно, яке вартує десятки мільйонів гривень. Його змогли вивести через укладення низки незаконних угод.

Товариства, які фігурують у справі, пов'язані з підсанкційним олігархом Павлом Фуксом та екснардепом Ігорем Котвіцьким. Таким чином, "завдяки" злочинній дільності посадовців Україна втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище у Харківській області. Держбюджет витратив на розробку родовища понад 1 млрд гривень, а поклади газу в ньому становлять мінімум 15 млрд кубометрів.