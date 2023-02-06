Коломойський продав частку комбінату у Кривому Розі росіянину: ЗМІ дізналися деталі

ЗМІ дізналися про деталі угоди

Бізнесмен Ігор Коломойський, у якого нещодавно пройшли обшуки, продав 50% акції Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК) росіянину Михайлу Воєводіну, але при цьому продовжує керувати копальнею.

Як повідомляє NV, про це стало відомо з рішення суду в Лондоні від 31 січня 2023 року, яким було посилено дії наказу про всесвітній арешт активів ексвласників ПриватБанку.

"За умовами угоди, Коломойський продовжує керувати проданою часткою (КЗРК, — ред.) до завершення розрахунків, а Воєводін погодився обмежити своє право розпоряджатися акціями", — йдеться у матеріалі

При цьому наголошується, що договір про КЗРК відрізняється своєю неформальністю, що може свідчити про високий рівень довіри між Коломойським та Воєводиним.

У 2017 році Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь ПриватБанку та наклав всесвітній арешт на активи Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова до закінчення судового розгляду. Наступного року Коломойський надав суду список активів, у якому фігурувало право на отримання $926,8 млн компенсації за компанію Kadis. Вона володіє 50% компанії Starmill Limited, яка вже є безпосереднім власником КЗРК.

Воєводін в Україні відомий тим, що разом із російськими бізнесменами Євгеном Гінером та Олександром Бабаковим називався непублічним співвласником групи VS Energy, яка володіла кількома обленерго та готелями.

Його ім’я також фігурує у списку санкцій РНБО, запроваджених 19 жовтня 2022 року.

КЗРК займається підземним видобутком залізняку і має у своєму складі чотири шахти.

Як повідомлялося раніше, 1 лютого у Коломойського пройшли обшуки в рамках розслідування справи про грошові махінації з підприємствами "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому того ж дня обшуки відбулися і в інших чиновників.