Коломойский продал долю комбината в Кривом Роге россиянину: СМИ узнали детали

СМИ узнали о деталях сделки

Бизнесмен Игорь Коломойский, у которого недавно прошли обыски, продал 50% акции Криворожского железорудного комбината (КЖРК) россиянину Михаилу Воеводину, но при этом продолжает управлять рудником.

Как информирует NV, об этом стало известно из решения суда в Лондоне от 31 января 2023 года, которым были усилены действия приказа о всемирном аресте активов экс-владельцев ПриватБанка.

"По условиям соглашения, Коломойский продолжает управлять проданной долей (КЖРК, — ред.) до завершения расчетов, а Воеводин согласился ограничить свое право распоряжаться акциями", — говорится в материале

При этом отмечается, что договор о КЖРК отличается своей неформальностью, что может свидетельствовать о высокой степени доверия между Коломойским и Воеводиным.

В 2017 году Высокий суд Лондона принял решение в пользу ПриватБанка и наложил всемирный арест на активы Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова до окончания судебного разбирательства. В следующем году Коломойский предоставил суду список активов, в котором фигурировало право на получение $926,8 млн компенсации за компанию Kadis. Она владеет 50% компании Starmill Limited, которая уже является непосредственным владельцем КЖРК.

Воеводин в Украине известен тем, что вместе с российскими бизнесменами Евгением Гинером и Александром Бабаковым назывался непубличным совладельцем группы VS Energy, которая владела несколькими облэнерго и гостиницами.

Его имя также фигурирует в списке санкций СНБО, которые были введены 19 октября 2022 года.

КЖРК занимается подземной добычей железной руды и имеет в своем составе четыре шахты.

Как сообщалось ранее, 1 февраля у Коломойского прошли обыски в рамках расследования дела о денежных махинациях с предприятиями "Укрнафта" и "Укртатнефть". При этом в тот же день обыски состоялись и у ряда других чиновников.