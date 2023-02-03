Схема на 40 мільярдів: СБУ знайшла "чорну" бухгалтерію Коломойського

Правоохоронці шукають виведені активи "Укрнафти" та "Укртатнафти"

Розслідування, пов’язане з махінаціями в компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта" та присвоєнням 40 млрд гривень, набуло нових подробиць. У Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалася прихована бухгалтерія однієї з компаній.

Правоохоронці виявили документи пов’язаних підприємств, печатки тощо. Про це сьогодні, 3 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ та на офіційному сайті Бюро економічної безпеки України.

"Таким чином, правоохоронці шукають виведені активи "Укрнафти" та "Укртатнафти" та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній", — йдеться у повідомленні.

СБУ та БЕБ повідомили про підозру однієї з фігуранток схеми присвоєння 40 млрд гривень на "Укрнафту" та "Укртатнафту". Йдеться про головного бухгалтера "Укртатнафти". Жінка переховувалась на території Ужгородського району Закарпаття. Там її знайшли співробітники СБУ.

Також було встановлено, що компанія "Укртатнафта" займалася виробництвом та реалізацією пального через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоч відповідне податкове навантаження закладалося для споживачів. Таким чином, заборгованість зі сплати акцизу становить 605 млн грн.

Нагадаємо, що раніше СБУ провели обшуки у будинку олігарха Ігоря Коломойського. Розслідування, яке проводять правоохоронці, пов’язане з грошовими махінаціями з підприємствами "Укрнафта" та "Укртатнафта".