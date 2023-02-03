Схема на 40 миллиардов: СБУ нашла "черную" бухгалтерию Коломойского

Правоохранители ищут выведенные активы "Укрнафты" и "Укртатнафты"

Расследование, связанное с махинациями в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта" и присвоением 40 млрд гривен, обрело новые подробности. В Днепре было разоблачено помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний.

Правоохранители обнаружили документы связанных предприятий, печати и т.д. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в пресс-службе СБУ и на официальном сайте Бюро экономической безопасности Украины.

"Таким образом, правоохранители ищут выведенные активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей этих компаний", — говорится в сообщении.

СБУ и БЭБ сообщили о подозрении одной из фигуранток схемы присвоения 40 млрд гривен на "Укрнафту" и "Укртатнафту". Речь идет о главном бухгалтере "Укртатнафты". Женщина скрывалась на территории Ужгородского района Закарпатья. Там ее нашли сотрудники СБУ.

Также было установлено, что компания "Укртатнафта" занималась производством и реализацией горючего через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка закладывалась для потребителей. Таким образом задолженность по уплате акциза составляет 605 млн грн.

Напомним, что ранее СБУ провели обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Расследование, которое проводят правоохранители связано с денежными махинациями с предприятиями "Укрнафта" и "Укртатнефть".