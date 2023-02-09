СБУ разоблачила союз архитекторов в коррупции: схема с "черными сертификатами"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях должностным лицам Национального союза архитекторов Украины, которые незаконно меняли данные в государственной электронной системе в отрасли строительства и занимались другими махинациями в строительной сфере. В частности, согласно сообщению СБУ, были собраны безоговорочные доказательства вины должностных лиц союза, которые "выдавали" новые сертификаты аттестации архитекторов, хотя не имели на это права.

Чтобы схема работала, чиновники союза архитекторов незаконно меняли персональные данные архитекторов в ранее выданных сертификатах.

"Для этого представитель Национального союза архитекторов, по указанию руководителя, передал подконтрольному третьему лицу свой электронный ключ для входа в электронную систему. Используя ключ и пробелы в протоколах безопасности системы, было осуществлено несанкционированное вмешательство и изменение личных данных в старых сертификатах архитекторов из оккупированного Крыма на необходимые "новосозданные", — говорится в сообщении.

Все действия новых архитекторов с использованием таких "черных" сертификатов могут быть признаны в судебном порядке незаконными, что повлечет другие негативные последствия для застройщиков и простых граждан, добавляют в СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали схему в результате следственно-оперативных действий в конце прошлого года. Во время обысков по местам проживания и работы дельцов правоохранители обнаружили электронный ключ доступа к Системе, компьютерную технику и другие цифровые носители информации с поличным, что в дальнейшем было подтверждено соответствующей судебной компьютерно-технической экспертизой.

На основании собранных доказательств подозрение объявлено руководителю Национального союза архитекторов Украины, его заместителю и IT специалисту, непосредственно осуществлявшему вмешательство, по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Расследование проводили сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила и остановила злоумышленников из союза архитекторов, наживавшихся на строительных схемах.

"Если бы не реакция СБУ, в Украине смогли бы узаконить сотни "проблемных" застроек, возведенных с нарушением действующих требований и стандартов. А это – риск техногенных аварий и других чрезвычайных ситуаций. А значит – и риск для тысяч украинцев", — подчеркнули. в департаменте кибербезопасности СБУ.

Злоумышленники пытались незаконно получить деньги через подделку и продажу разрешительных документов представителям строительного бизнеса.

Среди разоблаченных махинаций – незаконные регистрации объектов, имеющих нарушение государственных строительных норм, а также схема выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов. При этом "архитектором" можно было сделать любого.