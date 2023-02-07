Жена медведчука влила миллионы в российских силовиков: СБУ узнала детали (фото)

оксане марченко грозит наказание в виде тюремного заключения

Служба безопасности Украины установила, что компания супруги небезызвестного бывшего лидера "ОПЗЖ" виктора медведчука оксаны марченко финансировала росгвардию и мвд.

Правоохранителям удалось ликвидировать крупную схему подпольного финансирования группировок страны-агрессора со стороны граждан Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что к организации сделки причастна сама оксана марченко. Она является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые перечисляли миллионные суммы на счета росгвардии и Министерства внутренних дел россии на территории оккупированного Крыма.

Компании платили оккупантам якобы за охрану недвижимости виктора медведчука на полуострове. Вместе с тем бизнес-структура оксаны марченко регулярно выплачивала "налоги и сборы", тем самым пополняя российский бюджет. В целом, сумма платежей в пользу рф составляет порядка 50 млн гривен.

Для проведения таких операций марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей. Для его создания она задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, которые расположены в Киеве. После этого фирма в Крыму подписала "охранные" соглашения со структурами росгвардии и МВД рф. После начала полномасштабной войны в Украине марченко также продолжила финансировать захватчиков.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели 11 обысков на объектах недвижимости оксаны марченко. В том числе офисах ее киевских компаний и по адресам проживаниях их топ-менеджеров.

Правоохранителям удалось обнаружить документы, флешки и мобильные телефоны, которые подтверждают факт сделок. Также были найдены печати, банковские карты, которые использовались в незаконной деятельности.

Учитывая это следователи сообщили оксане марченко, а также главе аффилированной фирмы в Крыму о подозрении. Им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в имении виктора медведчука были проведены обыски. Правоохранители нашли у него более 300 картин известных художников. Общая их стоимость составляет примерно 700 тысяч долларов.