Дружина медведчука влила мільйони у російських силовиків: СБУ дізналася деталі (фото)

оксані марченко загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення

Служба безпеки України встановила, що компанія подружжя відомого колишнього лідера "ОПЗЖ" віктора медведчука оксани марченко фінансувала росгвардію та МВС.

Правоохоронцям вдалося ліквідувати велику схему підпільного фінансування угруповань країни-агресора з боку громадян України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що до організації угоди причетна самаоксана марченко. Вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній та підприємства у Ялті, які перераховували мільйонні суми на рахунки росгвардії та Міністерства внутрішніх справ росії на території окупованого Криму.

Компанії платили окупантам буцімто за охорону нерухомості віктора медведчука на півострові. Водночас бізнес-структура оксани марченко регулярно виплачувала "податки та збори", тим самим поповнюючи російський бюджет. Загалом, сума платежів на користь росії становить близько 50 млн гривень.

Для проведення таких операцій марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом більш ніж 1 млрд російських рублів. Для його створення вона задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, що розташовані у Києві. Після цього фірма в Криму підписала "охоронні" угоди зі структурами росгвардії та МВС росії. Після початку повномасштабної війни в Україні Марченко також продовжила фінансувати загарбників.

Співробітники Служби безпеки України провели 11 обшуків на об’єктах нерухомості Оксани Марченко. У тому числі офісах її київських компаній та за адресами проживання їх топменеджерів.

Правоохоронцям вдалося виявити документи, флешки та мобільні телефони, які підтверджують факт угод. Також було знайдено печатки, банківські картки, які використовувалися у незаконній діяльності.

З огляду на це слідчі повідомили оксану марченко, а також голову афілійованої фірми у Криму про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у маєтку віктора медведчука було проведено обшуки. Правоохоронці знайшли у нього понад 300 картин відомих художників. Загальна їхня вартість становить приблизно 700 тисяч доларів.