Соратник Медведчука Суркіс не втримався і сам почав коментувати претензії на керівництво УАФом

Григорій Суркіс розповів, як треба керувати

Колишній глава Федерації футболу України та чинний нардеп від проросійської ОПЗЖ Григорій Суркіс не втримався і публічно почав відхрещуватися від намірів очолити Українську асоціацію футболу. Спростовуючи своє бажання повернутися президентом у Будинок футболу, він тут же розповів, як, на його думку, треба там керувати. Про це пише sportarena.

"Щодо того, чи не збираюся я балотуватися на посаду президента УАФ, відповім так. Я не входжу двічі в одну річку.

Я не борюся за посаду президента УАФ. Я можу тільки в рамках свого досвіду говорити про ті речі, які мають існувати у футбольному середовищі — це насамперед рівноправність. У процесах УАФ мають брати участь не лише певні люди, яким довіряє президент Асоціації, а й представники клубів. Коли я був президентом ФФУ, до виконкому Федерації входило вісім чи дев'ять представників клубів УПЛ", — сказав Суркіс-старший.

Той факт, що саме Суркіс був причетним до неодноразових спроб політичного тиску на УАФ нещодавно підтвердив журналіст Костянтин Андріюк.

Зокрема, Суркіс стояв за відкриттям фактових кримінальних проваджень проти представників УАФ, починаючи з 2018 року, а також був ініціатором створення в парламенті футбольної ТСК.

"Запустили тимчасову слідчу комісію. Ми припускаємо, і наші припущення мають на чому базуватися, що це запустив Григорій Суркіс, хоча він сам від цього відхрещується.

І Павелко вийшов. Все це тривало близько року, все затихло. Тобто Павелко відбився", — розповів з цього приводу Андріюк.

ЗМІ зазначають, що чергова хвиля спроб політичного і силового тиску на УАФ триває з жовтня минулого року. Все це супроводжувалося ще й медійною дискредитацією Асоціації через телеканал "1+1", який на чверть належить Суркісам.

Мета переслідування керівництва УАФ, як пояснив згаданий вище Андріюк, у тому, щоб змусити чинного главу УАФ піти з посади.

В Асоціації футболу на фоні активізації кримінальних процесів та інформаційної атаки, одразу заявили про наявність "проросійського сліду" в цій війні.

Нагадаємо, що родина Суркісів десятки років мала спільні бізнеси із вигнанцем та кумом Путіна Віктором Медведчуком, а на початку війни брати тікали до Монако зі 17 млн доларів готівки.